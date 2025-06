Stellantis ha il nuovo CEO: Antonio Filosa annuncia il nuovo gruppo operativo

TORINO – Primo giorno da CEO di Stellantis per Antonio Filosa. Dopo la nomina avvenuta lo scorso mese in seguito alle dimissioni del predecessore Carlos Tavares, avvenute a dicembre, l’ingegnere cinquantaduenne assume ufficialmente il ruolo nella multinazionale. Precedentemente CEO di Jeep, a dicembre 2024 era stato promosso a Chief Operating Officer (COO) per le Americhe.

Il team operativo

Filosa ha contestualmente annunciato il suo Leadership Team: oltre ad alcune conferme (come quella di Jean-Philippe Imparato, che continua a ricoprire il ruolo di Responsabile per l’Europa allargata e European Brands) entrano nella squadra operativa altri tre italiani. Infatti, Davide Mele – laureato in ingegneria gestionale e management industriale al Politecnico di Torino e entrato nel gruppo Fiat nel 2001 – dirigerà l’area Product Planning.

Monica Genovese – laureata in ingegneria elettronica al PoliTo e in Fiat dal 1995 – è nominata responsabile dell’area Vendite. Emanuele Cappellano – con alle spalle un master in accounting e corporate finance all’Università di Torino, entrato in Fiat Chrysler nel 2002 – sarà il responsabile per il Sud America e nuovo numero uno di Stellantis Pro One, unità dei veicoli commerciali. Filosa continuerà a guidare il Nord America e i brand americani, mentre Richard Palmer continuerà come consulente strategico.

Lasciano Stellantis Maxime Picat, in corsa per la successione di Luca De Meo alla guida di Renault, e Beatrice Foucher.

