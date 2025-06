Piemonte, Silicon Valley italiana: prima regione per investimenti tecnologici

PIEMONTE. I numeri parlano chiaro: il Piemonte si conferma la regione più innovativa d’Italia.

È quanto emerge dai dati ISTAT 2022-2024 che dipingono la Regione come un quadro di eccellenza. Posizionata ai vertici nazionali ed europei, il Piemonte consolida il proprio primato in ricerca e sviluppo, propensione all’innovazione aziendale e intensità degli investimenti tecnologici.

Piemonte leader in ricerca e sviluppo: 2,13% del PIL investito in R&S

Destinare oltre 2 centesimi di ogni euro prodotto dalla regione alla ricerca e sviluppo non è roba da poco. Con il 2,13% del PIL regionale investito in ricerca e sviluppo il Piemonte stacca nettamente il resto d’Italia (ferma all’1,37%) e tiene testa alla media europea del 2,21%.

Crescita investimenti R&S Piemonte 2022

Mentre l’Italia cresceva del 5% negli investimenti in ricerca, il Piemonte metteva il turbo con un +10%: crescita che testimonia la volontà delle imprese locali di non accontentarsi del presente, ma di costruire il futuro.

Innovazione aziendale Piemonte: 63,4% delle imprese attive nell’innovazione

Il dato più significativo riguarda la propensione innovativa delle imprese piemontesi: il 63,4% delle aziende ha svolto attività per l’introduzione di innovazioni nel triennio 2020-2022. Questo valore supera la media nazionale (58,6%) e quella europea (51,4%), avvicinando la regione a leader europei come Belgio (70,3%) e Germania (63,4%).

Investimenti privati R&S: Piemonte primo in Italia

Gli investimenti privati in ricerca e sviluppo confermano il primato piemontese:

Indicatore Piemonte Media Italia Media UE27 Posizione R&S imprese/PIL 1,65% 0,84% – 1° posto Italia R&S totale/PIL 2,13% 1,37% 2,21% 1° posto nazionale Propensione innovazione 63,4% 58,2% 51,4% 1° posto Italia

Classifica regioni italiane più innovative

Regione R&S/PIL totale R&S imprese/PIL Propensione innovazione Piemonte 2,13% 1,65% 63,4% Emilia-Romagna 2,02% 1,50% – Lombardia – 0,90% 62,8%

Divario Nord-Sud innovazione: il Piemonte eccelle

I dati ISTAT evidenziano un divario strutturale tra Nord e Sud Italia nell’innovazione: il Mezzogiorno fatica ancora a tenere il passo nell’innovazione, con appena 3,0 addetti R&S ogni mille abitanti. Il Centro-Nord mantiene invece valori ben superiori alla media nazionale, con il Piemonte che guida questa classifica.

Interessante notare come la Campania rappresenti la migliore performance del Sud con l’1,29% del PIL investito in ricerca, mentre la Calabria sorprende conquistando il terzo posto nazionale per propensione all’innovazione (62,0%). Complessivamente, l’Italia registra 5,7 addetti R&S ogni mille abitanti, un dato che ci colloca ancora sotto la media europea di 7,2.

Industria manifatturiera piemontese: eccellenza nell’innovazione

L’industria manifatturiera rappresenta il cuore pulsante dell’innovazione del Piemonte. Il tessuto imprenditoriale piemontese ha saputo costruire la propria leadership concentrandosi su comparti strategici: dall’automotive alla componentistica, dalla meccanica di precisione alle tecnologie ICT, fino all’aerospazio e alla difesa.

Nel macro-settore industriale nazionale, i comparti più innovativi sono farmaceutico, elettronica e automotive (oltre 80% imprese innovative).

Lavori più richiesti in Piemonte: opportunità nel settore innovazione

L’evoluzione digitale del tessuto industriale regionale sta creando numerose opportunità lavorative ad alto valore aggiunto. Ecco le principali:

1. Ingegneri ricerca e sviluppo

Settori : Automotive, meccanica, aerospazio

: Automotive, meccanica, aerospazio Competenze: Progettazione prodotti, gestione progetti, CAD/CAM, prototipazione

2. Sviluppatori software e ingegneri informatici

Settori : ICT, fintech, industria 4.0

: ICT, fintech, industria 4.0 Competenze: Python, Java, C++, cybersecurity, AI e machine learning

3. Data scientist e analisti dati

Settori : Manifatturiero, servizi, ricerca

: Manifatturiero, servizi, ricerca Competenze: Analisi statistica, R, Python, SQL, business intelligence

4. Specialisti automazione industriale

Settori : Manifatturiero, automotive, meccanica

: Manifatturiero, automotive, meccanica Competenze: Robotica industriale, PLC, SCADA, IoT, manutenzione predittiva

5. Project manager innovazione

Settori : Tutti i settori innovativi

: Tutti i settori innovativi Competenze: Gestione progetti, coordinamento team, metodologie agili

6. Esperti sostenibilità ambientale

Settori : Energia, manifatturiero, consulenza

: Energia, manifatturiero, consulenza Competenze: Ingegneria ambientale, certificazioni energetiche, economia circolare

Formazione STEM Piemonte: competenze richieste

Titoli di studio più ricercati per lavorare nell’innovazione:

Lauree STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica)

(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) Master specialistici in settori innovativi

in settori innovativi Dottorati di ricerca per posizioni senior

per posizioni senior Certificazioni professionali in tecnologie specifiche

Il Piemonte registra 21,8 per mille giovani laureati STEM, superiore alla media nazionale di 17,7 per mille, ma ancora sotto la media europea di 23,0 per mille, con un divario particolare per i maschi (oltre 7 punti sotto la media UE).

Settori in crescita Piemonte 2024-2025

Settore Crescita prevista Profili richiesti Automotive elettrico Alta Ingegneri batterie, software Fintech Molto alta Sviluppatori, data analyst Aerospazio Media Ingegneri aeronautici Energia rinnovabile Alta Ingegneri energetici

Piemonte vs Europa: competitività internazionale

Mentre il Piemonte eccelle nel panorama italiano, la regione compete con i leader europei dell’innovazione come Svezia (3,47% PIL in R&S), Belgio (3,29%) e Austria (3,18%). Il risultato piemontese rimane eccellente considerando che l’Italia investe solo l’1,37% del PIL in R&S.

Digitalizzazione imprese: Italia al 16° posto in Europa

Il 74,2% delle imprese italiane con almeno 10 addetti utilizza un sito web, posizionando l’Italia al sedicesimo posto in Europa, mentre Finlandia e Germania superano il 92%.

Conclusioni: Piemonte modello per l’Italia innovativa

Il Piemonte si conferma la regione più innovativa d’Italia con performance superiori alle medie nazionali ed europee. La combinazione di investimenti in R&S, propensione all’innovazione aziendale e specializzazione in settori strategici rende la regione un modello per lo sviluppo tecnologico italiano.

Fonte: Elaborazione su dati ISTAT – Rapporto “Regioni d’Italia e le sue Regioni”, “Glossario: Scienza, Tecnologia e Innovazione” e dati europei UE27 – Anni 2022-2024

