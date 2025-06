È di un pensionato di 86 anni il corpo trovato senza vita lungo l’argine del Po a Chivasso

CHIVASSO – Il cadavere senza vita era stato trovato riverso sulla riva del Po: si tratta di Franco O., 86 anni, residente a Chivasso.

Secondo quanto si apprende, a lanciare l’allarme è stato un uomo che fa parte dell’associazione “Amici del Po” che ha notato il corpo del pensionato sulla vita a monte del ponte per Castagneto Po, all’imbocco del parco del Sabiunè. In quel tratto il fondale era stato ripristinato in seguito all’alluvione che, nel mese di aprile, ha colpito duramente il chivassese.

Sul posto sono giunti il personale sanitario del 118 che ha constatato il decesso dell’86enne e un’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso; il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti da Torino con l’elicottero Drago. Presenti anche i carabinieri di Chivasso per i rilievi del caso.

È probabile che l’uomo, forse uscito per una passeggiata, sia stato colto da un malore che si è rivelato fatale.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese