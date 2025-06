All’ospedale Molinette di Torino crolla una porzione di controsoffitto

TORINO – Si è verificato un cedimento, improvviso, di una porzione di controsoffitto del Laboratorio Analisi delle Molinette.

Come riporta Rai News, a denunciare quanto accaduto è stato il sindacato che, oltre a chiedere un intervento da parte della Direzione della Città della Salute, sollecita la verifica urgente delle condizioni di sicurezza nei laboratori e nelle aree coinvolte; la messa in sicurezza degli impianti elettrici e delle strutture danneggiate; la sospensione temporanea delle attività nei locali non conformi agli standard di sicurezza; l’adozione di soluzioni organizzative per garantire un’accoglienza sicura e dignitosa ai pazienti in attesa.

Intanto la Direzione ha deciso di installare un ponteggio interno, sotto il quale i tecnici continuano a lavorare.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese