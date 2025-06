Sciopero dei controllori del traffico aereo in Francia: rischio ritardi per chi vola da Nizza a inizio luglio

NIZZA – Il 3 e il 4 luglio i piemontesi che decideranno di prendere l’aereo da Nizza e da tutti gli altri aeroporti della Francia potrebbero andare incontro a disagi o ritardi, perché un sindacato francese di controllori del traffico aereo ha proclamato uno sciopero.

Il sindacato in questione è l’UNSA-ICNA (Syndicat National Autonome des Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne) che ieri ha diffuso un comunicato stampa in cui spiega le motivazioni dello sciopero: in primo luogo “la gestione autoritaria, brutale, che rinnega i propri impegni e disconnessa dalla realtà operativa, mantiene un clima di pressione costante e di sfiducia, incompatibile con i requisiti di serenità e sicurezza richiesti dalla professione”. E poi: “la DGAC non riesce a modernizzare gli strumenti, pur essendo essenziali per i controllori del traffico aereo, nonostante continui a promettere che tutti i mezzi necessari sono messi in campo. I guasti gravi e ripetuti sono la conseguenza di decisioni unilaterali che l’UNSA ha denunciato. I sistemi sono al collasso e la DSNA continua a chiedere sempre di più ai suoi agenti per compensare le proprie difficoltà.”

