Lavori in corso Unione Sovietica a Torino, deviata la linea 4: ecco quando

TORINO – GTT fa sapere che, a causa di lavori in corso Unione Sovietica angolo corso Lepanto, dalle ore 20:30 di giovedì 26 alle ore 04:30 di venerdì 27 giugno, la linea 4 devia in entrambe le direzioni.

In particolare:

In direzione strada del Drosso da via dell’ Arsenale angolo corso Matteotti devia per corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Einaudi, corso Duca degli Abruzzi, corso IV Novembre, corso Agnelli, piazzale Caio Mario, percorso normale.

In direzione via Delle Querce (Falchera) da corso Unione Sovietica devia per corso Agnelli, corso VI Novembre, corso Duca degli Abruzzi, Corso Einaudi, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi, segue percorso normale.

Inoltre nel tratto compreso tra piazzale Caio Mario, corso Unione Sovietica, corso Turati, via Sacchi, via XX Settembre angolo via Bertola è presente un servizio bus sostitutivo. Possibilità di interscambio con linea 4 TRAM alle fermate Caio Mario e via XX Settembre angolo via Bertola.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese