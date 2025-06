35enne di Asti muore annegato durante un tuffo nel fiume Orta

TORINO – Ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, Ivan Reggio, 35 anni, residente ad Asti e in vacanza con la famiglia in Abruzzo, si è tuffato nelle acque del fiume Orta, in località San Tommaso di Caramanico Terme, nei pressi delle rapide di Santa Lucia.

A lanciare l’allarme sono state le sorelle, che lo ospitavano a Casoli e che, non vedendolo riapparire in superficie, hanno immediatamente chiesto aiuto.

È così scattata una complessa operazione di soccorso che ha coinvolto l’elisoccorso del 118 di Pescara, con due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, poi raggiunti da cinque specialisti forristi calati direttamente nella zona. In azione anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco e i Carabinieri forestali del Parco della Maiella.

Le ricerche si sono protratte per ore e si sono concluse intorno alle 20, con il ritrovamento del corpo senza vita di Ivan.

