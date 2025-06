A Ceresole d’Alba, agricoltore trovato morto accanto al trattore

CUNEO – Questa mattina nei campi di borgata Molino Marengo, nel comune di Ceresole d’Alba, un agricoltore è stato trovato privo di vita a poca distanza dal trattore con cui, secondo le prime ipotesi, stava lavorando.

A segnalare l’accaduto è stato il 118, intervenuto tempestivamente con un elicottero di soccorso e un’ambulanza medicalizzata da Torino. Nonostante la rapidità dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Sul posto sono ora in corso le indagini per accertare le cause della morte, che al momento restano da chiarire. Le forze dell’ordine non escludono alcuna ipotesi: si valuta un malore improvviso.

