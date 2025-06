Vercelli: sequestrate 13 tartarughe protette in un’abitazione privata

VERCELLI – Tredici tartarughe di terra appartenenti a specie protette sono state sequestrate dai Carabinieri del Nucleo Cites di Torino all’interno di un’abitazione privata ad Alice Castello. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione, e ha portato al ritrovamento di 11 esemplari di Testudo hermanni e 2 di Testudo graeca, specie tutelate dalla Convenzione di Washington (CITES).

I controlli dei militari hanno accertato che il detentore degli animali non possedeva alcuna documentazione attestante la legale provenienza e la detenzione degli esemplari, come richiesto dalla normativa vigente. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria, mentre le indagini sono ancora in corso per verificare l’eventuale provenienza illegale degli animali e se ci siano altri soggetti coinvolti.

La detenzione illegale di animali protetti, rappresenta un reato penale: secondo la Legge 150/92, sono previste sanzioni severe che vanno da sei mesi a due anni di arresto, con ammende comprese tra 15.000 e 150.000 euro, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

