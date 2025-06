La Juventus Under 16 si laurea Campione d’Italia, l’intera rosa conta 23 giocatori piemontesi su 31

TORINO – Lunedì 23 giugno 2025, la Juventus Under 16 ha vinto 3-1 contro i pari età dell’Empoli al “Benito Stirpe” di Frosinone, laureandosi Campione d’Italia. Un successo straordinario poiché si tratta della prima vittoria del Club in questa categoria.

Una rosa molto piemontese

Se volessimo dare anche un po’ di numeri, c’è un dato che sicuramente merita una nota: sette titolari su undici in finale erano piemontesi. E, se più in generale, dessimo un occhio all’intera rosa dell’Under 16, come ricorda JNetwork24, scopriremmo che ci sono ben 23 giocatori piemontesi provenienti dall’attività di base della Juve, su un totale di 31 giocatori.

Un dato certamente importante e sintomo del radicamento della Juventus sul territorio, con 17 Academy in Piemonte e Valle d’Aosta.

La partita e la vittoria dello scudetto

Dopo un avvio di match favorevole all’Empoli è la Juventus a sbloccare il risultato grazie al colpo di testa di Rocchetti – il capitano –,servito con il contagiri da Corigliano, prima di essere raggiunta dal momentaneo pareggio dei toscani firmato da Perillo. All’intervallo il tabellone del punteggio recita 1-1.

Nella ripresa, però, la squadra di Claudio Grauso alza ulteriormente l’asticella e le due reti segnate ne sono la conferma: il 2-1 è firmato da Brancato ed è il frutto di una bella azione corale conclusa proprio dal numero 4 servito da Elimoghale – subentrato a gara in corso – e successivamente la rete del 3-1 è un’autentica perla su calcio piazzato di Corigliano che con il mancino, dal limite dell’area, infila il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Nel finale di gara l’Empoli prova a rientrare il prima possibile in partita con tutte le sue forze, ma senza successo. Al triplice fischio può iniziare la festa, lo scudetto è bianconero.

