Premio Chiara Giovani 2025: in finale lo studente di Scalenghe Gianpaolo Carbone con un racconto inedito

VARESE – Un traguardo importante per Gianpaolo Carbone, classe 2006, originario di Scalenghe e studente del Liceo Classico “G.F. Porporato” di Pinerolo: è stato selezionato tra i 25 finalisti del Premio Chiara Giovani 2025, sezione under 20 del celebre concorso letterario dedicato al racconto, fondato nel 1989 in memoria dello scrittore Piero Chiara.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di ben 221 giovani autori provenienti da tutta Italia e dal Canton Ticino, chiamati a confrontarsi con il tema “Luogo”. A valutare i racconti, una giuria tecnica presieduta dalla scrittrice Veronica Raimo (Premio Chiara 2024) e composta da esponenti del mondo scolastico e culturale italo-svizzero.

Il racconto con cui Gianpaolo Carbone si è distinto si intitola “Dulce bellum inexpertis”. Scritto in forma epistolare, dà voce a un soldato italiano della Prima guerra mondiale che, partito con entusiasmo per il fronte del Carso, si scontra presto con la brutalità della vita in trincea. Le lettere, intime e strazianti, raccontano una progressiva presa di coscienza: il luogo della guerra si trasforma da scenario eroico a simbolo estremo di disumanità e perdita, fino al tragico epilogo di un tentativo di fuga pagato con la vita.

I racconti selezionati verranno raccolti in un volume pubblicato dall’Associazione Amici di Piero Chiara, distribuito nelle librerie del Varesotto e del Canton Ticino, e diffuso durante il Festival del Racconto 2025. Sarà poi la Giuria dei Lettori, composta da 150 membri, a decretare i vincitori assoluti.

I finalisti saranno ospiti a Varese il 21 settembre, in occasione di un evento loro dedicato presso la Sala Montanari, mentre la cerimonia finale si terrà domenica 19 ottobre alle Ville Ponti, in concomitanza con la proclamazione del vincitore del Premio Chiara “maggiore”, che quest’anno vede in gara gli autori Piero Colaprico, Andrej Longo e Gabriele Pedullà.

