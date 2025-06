Marco Boglione, Cristina Chiabotto e Umberto Ricardi nominati nuovi Ambasciatori di Torino nel mondo

TORINO – Sono tre le nuove figure chiamate a rappresentare Torino nel mondo. Durante la cerimonia ufficiale che si è tenuta ieri mattina nella Sala Rossa di Palazzo Civico, in occasione della festa di San Giovanni, il sindaco Stefano Lo Russo e la vicepresidente del Consiglio comunale Ludovica Cioria hanno conferito il titolo di “Ambasciatori di Torino” all’imprenditore Marco Boglione, alla conduttrice televisiva Cristina Chiabotto e al direttore del Dipartimento di Oncologia della Città della Salute di Torino, Umberto Ricardi.

Un riconoscimento istituito nel 2020 per valorizzare le eccellenze del territorio torinese e affidare a cittadini illustri – torinesi di nascita o d’adozione – il compito di promuovere l’immagine della città in Italia e nel mondo. La nomina, come sottolineato dalla vicepresidente Cioria, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale: “Celebriamo tre personalità che incarnano lo spirito torinese: visione, passione e impegno. Torino non è solo una città, è un’idea da esportare”.

Il sindaco Lo Russo ha parlato di un momento simbolico ma denso di significato: “Oggi rendiamo omaggio a tre volti che raccontano, ciascuno a modo suo, la nostra identità. Tre percorsi diversi, un’unica missione: portare con sé il nome di Torino, ovunque vadano”.

I nuovi ambasciatori

Marco Boglione, fondatore e presidente di BasicNet (gruppo che controlla marchi storici come Kappa, Superga e Robe di Kappa), è stato premiato per la sua capacità di rigenerare brand del passato, proiettandoli nel futuro con un modello d’impresa innovativo e internazionale: “Ha saputo coniugare radici e visione globale”, si legge nella motivazione.

Cristina Chiabotto, volto televisivo e Miss Italia 2004, è stata riconosciuta per aver saputo rappresentare con grazia e autenticità l’identità torinese: “Ha valorizzato la cultura e la bellezza del territorio, sostenendo al contempo numerose realtà associative locali”.

Umberto Ricardi, tra i massimi esperti italiani di oncologia radioterapica, è stato insignito del titolo per la sua lunga carriera dedicata alla ricerca scientifica e alla cura dei pazienti: “Ha portato il nome di Torino nei più prestigiosi ambiti accademici e clinici internazionali”.

I tre nuovi ambasciatori entrano a far parte di un albo ufficiale che raccoglie i rappresentanti delle eccellenze torinesi nel mondo. Oltre al valore simbolico, il titolo comporta un impegno concreto: promuovere le ricchezze culturali, architettoniche e produttive di Torino, rafforzandone la visibilità internazionale.

