Scontro tra due veicoli in Corso Regina Margherita a Torino: due feriti e traffico in tilt

TORINO – In Corso Regina Margherita, a Torino, in direzione Milano, due veicoli sono rimasti coinvolti in un violento scontro avvenuto sulla corsia di sorpasso, causando forti ripercussioni sulla viabilità della zona.

Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale del 118 e trasportate in codice giallo all’ospedale Maria Vittoria. Le loro condizioni sono serie ma, secondo quanto riferito dai sanitari, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità.

Le operazioni di rimozione dei veicoli e di messa in sicurezza della strada hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, comportando un temporaneo restringimento della corsia. La situazione ha provocato lunghe code e rallentamenti per tutta la mattinata, soprattutto nei pressi dell’incrocio con Corso Svizzera e nelle vie limitrofe.

