Blanco annuncia il suo tour nei palazzetti d’Italia: appuntamento a Torino il 25 aprile 2026

TORINO – Dopo aver dominato le classifiche con “Piangere a 90” e aver appena lanciato il nuovo singolo “Maledetta rabbia”, Blanco è pronto a tornare sul palco con il suo primo tour nei palazzetti italiani. Lo spettacolo prenderà vita nella primavera del 2026, portando l’artista bresciano nei principali palasport del Paese tra aprile e maggio.

Un ritorno in grande stile per Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, che promette uno show carico di intensità emotiva e forza espressiva.

Il tour sarà l’occasione per portare dal vivo l’energia cruda e la fragilità spietata che animano i nuovi brani, come “Maledetta rabbia”, una scarica diretta di emozioni che mescola pulsioni estive e tempeste interiori. Dopo il boom di “Piangere a 90”, Blanco si conferma come uno degli artisti più seguiti e imprevedibili del panorama italiano.

Tra le tappe più attese c’è l’Inalpi Arena di Torino, dove l’artista si esibirà il 25 aprile 2026.

