Torino guarda al futuro: presentato il logo della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033

TORINO – Una “T” e una “O” stilizzate che si fondono in un occhio scintillante, accompagnate dal numero 33. Sono questi gli elementi chiave del nuovo logo ufficiale della candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura per il 2033. Il disegno, interamente giocato sui colori giallo e blu (simboli della città), rappresenta non solo un’identità visiva, ma una dichiarazione d’intenti: al centro del progetto ci sono le nuove generazioni e la loro visione del futuro.

Il logo di Torino Capitale Europea della Cultura 2033

Il logo è il frutto di un lavoro collettivo realizzato dal Gruppo Armando Testa insieme a 80 ragazze e ragazzi di alcune scuole superiori torinesi (il liceo artistico Renato Cottini, l’IIS Bodoni-Paravia, il Cnos-Fap Valdocco Torino) e ai bambini della scuola primaria dell’Istituto Adorazione del Sacro Cuore.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la direzione della candidatura e l’assessorato alle Politiche Educative e Giovanili, con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle giovani menti alla costruzione di un’identità culturale condivisa. Il logo diventa così un simbolo non solo grafico, ma sociale e civico: un occhio che guarda avanti, verso un futuro culturale partecipato, aperto e inclusivo.

