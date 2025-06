A Torino viene sospesa la licenza di un bar di via Malone: è frequentato da troppi pregiudicati

TORINO – Licenza sospesa e contestuale chiusura per un bar in via Malone a Torino.

I fatti

Venerdì scorso, personale del Commissariato di P.S “Barriera Milano”, nel corso di un servizio straordinario del territorio, ha effettuato un controllo all’interno del locale, identificando diversi avventori, la maggioranza dei quali è risultata gravata da precedenti di diversa natura.

Anche nel corso di verifiche precedenti, avvenute da ottobre 2024 a maggio 2025, era stata riscontrata la presenza significativa di persone pregiudicate; in un caso, erano stati anche rinvenuti e sequestrati, a carico di ignoti, oltre 300 grammi di “khat” e 30 grammi di marijuana.

In considerazione di ciò, è stata disposta la sospensione della licenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande per 5 giorni, a decorrere dal 23 giugno.

