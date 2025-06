AROLA – Una tragedia ha scosso nella giornata di ieri la piccola comunità di Arola, in provincia di Verbania. Un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito al ribaltamento del trattore sul quale viaggiava, precipitato in un dirupo mentre stava raggiungendo la sua baita di montagna.

Il volo di diversi metri è stato fatale: il mezzo agricolo si è capovolto su un tratto di strada impervia e per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata messa a disposizione dei familiari.

La notizia ha subito fatto il giro del paese, destando grande commozione anche a Omegna, dove l’uomo era molto conosciuto per aver lavorato a lungo in una pasticceria locale. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia nelle ultime ore.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese