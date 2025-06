PRADLEVES – Si è concluso alle prime luci dell’alba un impegnativo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese a Pradleves, in provincia di Cuneo. Una donna, alla guida della propria auto, è finita fuori strada nella notte, precipitando in un dirupo tra le località di Castelmagno e Campo Molino.

L’allarme è scattato attorno alle 3 del mattino. I tecnici del Soccorso Alpino, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco, si sono calati con le corde fino al fondo del burrone per raggiungere la donna, rimasta incastrata all’interno del veicolo. Dopo le prime manovre di stabilizzazione e imbarellamento, la paziente è stata issata con tecniche alpinistiche fino alla strada, dove un’ambulanza l’ha presa in carico per il trasporto in ospedale.

La donna presentava una sospetta frattura al bacino e a una gamba, ma era cosciente e non in pericolo di vita. L’intervento si è concluso intorno alle 6 del mattino.

