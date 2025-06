Mondiale per club: Juventus-Manchester City 2 a 5, dopo l’autogol di Kalulu sfilza di reti avversarie

ORLANDO – Il Manchester City si impone nettamente sulla Juventus nella sfida del Girone G della FIFA Club World Cup 2025, dominando per 5–2 al Camping World Stadium di Orlando. Un match a senso unico, che ha evidenziato tutta la differenza di qualità, ritmo e tenuta mentale tra le due squadre.

Il racconto del match

La gara si apre subito con il City in grande spolvero: Doku porta in vantaggio gli inglesi nei primi minuti con una bella azione personale. La Juventus prova a reagire con il gol di Koopmeiners all 11′, ma sbanda in difesa e arriva il raddoppio grazie a un’autogol clamoroso di Kalulu, che devia nella propria porta un cross innocuo.

Nel momento di massimo smarrimento bianconero, arriva anche il terzo gol: Haaland, servito in area, non perdona. È il suo 300° gol in carriera, e arriva in una competizione mondiale, davanti a un pubblico internazionale.

Nel secondo tempo, il City torna a spingere con classe e intensità. Foden firma il poker con un destro preciso, mentre il giovanissimo Savinho chiude i conti con un gran tiro a giro che vale il 5–1.

Solo nel finale arriva il secondo gol bianconero, con Vlahovic che trova la rete del 5–2, utile solo per le statistiche.

La Juventus si qualifica come seconda del girone G mentre il ManCity come prima.

