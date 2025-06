Uccide la moglie in casa a Rivalta e poi si toglie la vita nel lago di Avigliana

TORINO – C’è voluta l’intera giornata per ricostruire quanto accaduto ieri tra Rivalta e Avigliana. In mattinata un corpo senza vita è stato trovato nel lago grande di Avigliana, poi, in serata il corpo di una donna è stato trovato nella sua abitazione di via XXV aprile a Rivalta.

La donna era stata uccisa con modalità violenta e si tratta di Assunta Carbone, 56 anni. Il quadro è risultato completo quadno è stato identificato il corpo dell’uomo trovato in acqua ad Avigliana: Alessandro Raneri, 55 anni, il marito di Carbone.

A quel punto i carabinieri hanno potuto ricostruire quanto avvenuto. L’uomo, pare dopo un violento litigio, ha ucciso la moglie, poi si è recato sul lago e lì si è tolto la vita.

