Teatro Colosseo Torino: annunciato il programma 2025–2026 tra comicità, prosa e musica

TORINO – Il Teatro Colosseo presenta la stagione 2025–2026 con un programma che conferma la sua centralità nella scena culturale torinese. Dopo i numeri rilevanti della scorsa stagione (97 titoli in 140 giornate, con oltre 1100 spettatori di media a serata), il nuovo cartellone si sviluppa tra ottobre e maggio con oltre 50 spettacoli già annunciati.

La direzione artistica prosegue nella linea di un teatro aperto a linguaggi diversi, capace di accogliere comicità, prosa contemporanea, divulgazione, concerti e produzioni internazionali. A fianco dei grandi nomi già affermati, spazio anche a nuove proposte e a produzioni inedite.

Tra debutti e ritorni

Il programma si apre con Benvenuto nell’AI! di Alessandro Cattelan (30 settembre), a cui seguiranno, tra gli altri, Giorgio Panariello, Gio Evan, Valerio Aprea, Giovanni Storti con Stefano Mancuso, e Massimo Recalcati.

Uno dei titoli centrali sarà Prima Facie di Suzie Miller, diretto da Daniele Finzi Pasca, in programma il 25 e 26 marzo. Tornano anche artisti seguiti dal pubblico del Colosseo come Angelo Duro, con una lunga tenitura in dicembre, e Claudio Bisio, in scena con La mia vita raccontata male.

Spazio alla comicità

Molti gli appuntamenti con la stand-up e il teatro comico: Luca Ravenna, Eleazaro Rossi, Katia Follesa, Antonio Ornano, Marta & Gianluca, PanPers, Giorgia Fumo, Peppe Iodice e Nino Frassica. Non mancano anche proposte più ibride tra narrazione e cabaret, come quelle di Beatrice Arnera, Pierluca Mariti e Corrado Nuzzo con Maria Di Biase.

Concerti e musica dal vivo

Il Colosseo si conferma anche palcoscenico per la musica leggera e cantautorale. Sono in programma i live di Carmen Consoli, Cristiano De André, Niccolò Fabi, Raf, Marco Masini, Filippo Graziani, Angelo Branduardi, Nomadi, Rkomi, Paolo Fresu. Tornano i musical Break Free e We Will Rock You, e lo spettacolo di fine anno The Opera Locos.

Prosa, divulgazione e teatro civile

Nel cartellone trovano spazio anche appuntamenti con il teatro civile e la divulgazione culturale. Sono in calendario spettacoli di Sabina Guzzanti, Concita De Gregorio, Umberto Galimberti, Marco Travaglio, Luca Bizzarri e Federico Buffa. In scena anche Joe Bastianich con un monologo musicale e autobiografico.

Programmazione per famiglie e novità

Durante il periodo natalizio previsti spettacoli per bambini e famiglie. Tra le novità della stagione, l’ingresso di Radio Manila come media partner e il lancio del Primo Carnet Stagione 25/26, che consente di selezionare cinque spettacoli con uno sconto del 20%.

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno in vendita dal 26 giugno presso la biglietteria del teatro e online sul sito ufficiale: www.teatrocolosseo.it.

