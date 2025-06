Scontro sulla tangenziale sud di Torino: ferito un motociclista, traffico in tilt

NICHELINO – Brutto tamponamento nella mattinata di oggi, giovedì 26 giugno, sulla tangenziale sud di Torino, in direzione Piacenza, all’altezza dello svincolo Debouchè. Coinvolti due mezzi, tra cui una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato soccorso e trasportato in codice verde all’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Le sue condizioni non sono gravi.

L’incidente ha causato forti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, con disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, la Polizia stradale e il personale della società autostradale per la gestione della viabilità.

