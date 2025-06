Venerdì 4 luglio parte la settimana di Scalate leggendarie nel cuneese: sei tappe per gli amanti della bicicletta

CUNEO – Da venerdì 4 a giovedì 10 luglio ci sarà la settimana di “Scalate leggendarie” nelle Terre del Monviso. Il percorso ciclabile amatoriale che tocca sei luoghi montani del cuneese: il colle dell’Agnello, il Fauniera, il Rucas di Bagnolo Piemonte, il Pian del Re, il colle di Sampeyre e Montemale di Cuneo.

I dislivelli complessivi di circa 6.250 metri su percorsi riservati alle biciclette di poco meno di 90 chilometri sono gli elementi cardine di questa proposta, ma è possibile allungare a piacere i percorsi in bici salendo da un versante e scendendo dall’altro, ove previsto, o prolungando la pedalata lungo altri itinerari.

Si parte venerdì 4 luglio al colle dell’Agnello, con l’incontro transfrontaliero con i partecipanti all’analoga iniziativa francese chiamata Tournée des Grand Cols, per poi proseguire sabato 5 a Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte. Dopo la giornata di sosta di domenica 6, si riprende lunedì 7 al Pian del Re e si continua martedì 8 al Colle di Sampeyre dai due versanti delle valli Maira e Varaita e mercoledì 9 in orario preserale a Montemale di Cuneo, per poi chiudere giovedì 10 luglio al Colle Fauniera, con le strade chiuse al traffico dai tre versanti delle valli Stura, Grana e Maira.

La partecipazione alle tappe è completamente gratuita. Tutti i ciclisti che si presenteranno alla registrazione in partenza di ogni giornata riceveranno un talloncino da collocare sulla propria bicicletta, all’arrivo in quota di ogni giornata sarà allestito un rinfresco gratuito per tutti i partecipanti.

