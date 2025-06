MONDOVI’ – Da mercoledì sera, 25 giugno, il servizio della funicolare di Mondovì è sospeso a causa di un problema tecnico non ancora risolto. L’interruzione si è resa necessaria per consentire le verifiche sull’impianto, tuttora in corso da parte dei tecnici.

Per limitare i disagi ai pendolari e ai turisti, il Comune di Mondovì e l’azienda di trasporto pubblico locale hanno attivato un servizio sostitutivo: oltre alla linea 3, è ora in funzione una navetta ogni 15 minuti circa, che collega i rioni di Breo e Piazza, coprendo il tragitto normalmente servito dalla funicolare.

Tutti i titoli di viaggio validi sul servizio urbano – compresi abbonamenti e biglietti specifici per la funicolare – restano utilizzabili anche a bordo della navetta sostitutiva.

