Femminicidio a Rivalta: l’autopsia sul corpo di Assunta Carbone sarà eseguita la prossima settimana

RIVALTA – Si chiamava Assunta Carbone aveva 54 anni ed è l’ennesima vittima di femminicidio.

Per ricostruire quanto accaduto alla donna ci è voluto un po’, ché la vicenda si è svolta tra Rivalta e Avigliana. Nella mattinata di ieri un corpo senza vita era stato trovato nel lago grande di Avigliana, poi, in serata, il corpo di una donna era stato trovato nella sua abitazione di via XXV aprile a Rivalta.

La donna, che si è scoperto essere Assunta Carbone, era stata uccisa con modalità violenta. Il quadro è risultato completo quando è stato identificato il corpo dell’uomo ripescato dalle acque del lago Grande di Avigliana: Alessandro Raneri, 55 anni, il marito di Carbone. Il 55enne si è tolto la vita dopo aver ucciso la compagna al culmine di una lite, colpendola con un corpo contundente.

Ora la Procura di Torino ha disposto per la prossima settimana l’autopsia sul corpo della vittima.

Le indagini, coordinate dalla pm Emma Panzè, sono condotte dai carabinieri del Comando provinciale che stanno cercando l’arma usata per compiere il femminicidio. Non si esclude che l’arma del delitto possa essere stata gettata nel lago o nei pressi del luogo dove l’uomo ha deciso di porre fine anche alla propria vita.

