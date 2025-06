Allerta caldo in Piemonte: domenica da bollino rosso in tutte le province

TORINO – Sarà una domenica rovente in tutto il Piemonte, con il massimo livello di disagio bioclimatico segnalato in ogni provincia della regione. A lanciare l’allerta è il bollettino dell’Arpa Piemonte, che evidenzia una situazione critica a causa dell’ondata di calore in atto, destinata a raggiungere il suo picco nella giornata di domani, domenica 29 giugno.

Le temperature massime previste toccheranno i 37 gradi ad Alessandria e i 36 a Torino, mentre Asti e Vercelli si assesteranno sui 35 gradi. Poco più “mitigate” ma comunque sopra i 30 gradi le altre province: 34 a Novara e Verbania, 33 a Biella e Cuneo.

Già oggi, sabato 28 giugno, il caldo ha fatto registrare punte molto elevate con Alessandria e Torino in testa alle città più afose. La situazione resterà critica almeno fino a lunedì, quando è previsto l’arrivo di rovesci e temporali che interesseranno inizialmente l’area alpina, per poi estendersi gradualmente alle pianure, portando un progressivo calo delle temperature.

Le autorità sanitarie e comunali invitano la popolazione, in particolare anziani, bambini e soggetti fragili, a limitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, a bere molta acqua e a preferire ambienti freschi o climatizzati.

