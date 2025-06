Riaperto il tunnel di Tenda: prime moto e auto in coda a mezzogiorno

TORINO – Dopo cinque anni di chiusura totale, il tunnel di Tenda torna finalmente percorribile: da oggi, sabato 28 giugno, auto e moto possono di nuovo attraversare il valico alpino che collega il Piemonte con la Francia. La riapertura è avvenuta a mezzogiorno in punto, con una safety car a sirene spiegate a guidare un corteo di veicoli in attesa.

A inaugurare simbolicamente il passaggio è stato un motociclista di Alba, seguito da una vettura con targa francese.

Per ora, il transito sarà regolato solo nei fine settimana e in tre fasce orarie nei giorni feriali: dalle 6 alle 9, 12.30 alle 14.30 e 18 alle 21, sempre con partenza dal versante italiano a ogni inizio fascia. Dal 18 luglio, invece, è previsto il passaggio a un orario continuativo estivo, dalle 6 alle 21 tutti i giorni.

Il traffico sarà gestito da safety car che garantiranno la sicurezza nella galleria, regolando i flussi alternati tra i due sensi di marcia. Secondo quanto riferito da Anas, i tempi medi di attesa per i viaggiatori saranno di circa 30 minuti.

Fino a settembre 2025, resta in vigore il divieto di transito per i mezzi oltre le 3,5 tonnellate. Una misura temporanea, adottata per motivi di sicurezza in attesa dell’attivazione completa del sistema centralizzato di gestione della galleria.

