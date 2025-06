Nella notte a Biella: due auto fuori strada, una prende fuoco

BIELLA – Il primo episodio è avvenuto a Campiglia Cervo, dove una Fiat Punto è uscita di strada dopo uno scontro, precipitando per circa cinque metri in un dirupo prima di incendiarsi. Il conducente, è riuscito a uscire illeso dall’abitacolo e a chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Poco dopo, un secondo intervento si è reso necessario a Villanova Biellese, dove una Fiat 500 è finita in un fosso a bordo strada in seguito a un altro scontro. Il guidatore è stato soccorso dal 118 e trasportato in pronto soccorso per accertamenti. Anche qui, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo, con l’assistenza dei carabinieri per i rilievi del caso.

