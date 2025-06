Droga nascosta tra fazzoletti e cartoni di vino: due arresti a Torino

TORINO – Una consegna sospetta: è bastato questo a insospettire gli agenti del commissariato Barriera di Milano, impegnati in un servizio di controllo in via Bologna, per far scattare un sequestro di droga e due arresti.

In manette sono finiti due uomini di 28 e 38 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti li hanno notati aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un chiosco: il più giovane ha consegnato un monopattino poi, si è allontanato verso uno stabile nelle vicinanze, per fare ritorno con un pacchetto.

Il controllo ha confermato i sospetti: tre involucri termosaldati di cocaina sono stati trovati addosso ai due uomini. Gli agenti, hanno esteso la perquisizione all’ex Manifattura Tabacchi, poco distante.

Lì, nascosto sotto un cumulo di fazzoletti, è stato rinvenuto un sacchetto di riso contenente altri 90 grammi di cocaina confezionata come quella appena sequestrata, insieme a un chilo di hashish suddiviso in cinque panetti. In un capannone adiacente, il cane antidroga Iron ha poi scoperto altri due chili di hashish e 400 grammi della stessa sostanza occultati all’interno di un cartone di vino.

L’ingente quantità di stupefacente rinvenuta ha portato alla convalida degli arresti.

