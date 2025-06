TORINO – Sabato si è svolto il Disability Pride, una manifestazione promossa dal Coordinamento Disability Pride Torino che ha visto la partecipazione di centinaia di persone.

L’iniziativa ha attraversato la città dal Parco del Valentino fino a piazza Vittorio Veneto, toccando alcuni dei principali corsi cittadini, con l’obiettivo di promuovere la visibilità e i diritti delle persone con disabilità.

Il corteo, organizzato da una rete di associazioni, fondazioni e realtà del terzo settore, ha posto l’attenzione su temi centrali come l’accesso al lavoro, l’inclusione scolastica, l’abbattimento delle barriere architettoniche, i diritti affettivi e sessuali, e una mobilità urbana realmente accessibile. I promotori hanno ribadito il rifiuto di ogni approccio assistenzialista, medicalizzante o pietistico.

In piazza hanno preso la parola diverse voci attive nel panorama nazionale dell’attivismo e della comunicazione inclusiva, tra cui la coordinatrice Alessia Volpin, l’artista Red Fryk Hey, la ricercatrice Alexa Pantanella e il content creator ipovedente Marco Andriano.

Proprio quest’ultimo ha recentemente segnalato un caso di esclusione: durante un concerto allo stadio Olimpico di Torino, gli è stato impedito l’accesso all’area prato a causa del bastone bianco. L’episodio, denunciato pubblicamente, è stato citato come esempio concreto di come l’accessibilità e l’inclusione restino ancora da garantire pienamente in diversi contesti pubblici.

