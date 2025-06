Esplosione in via Nizza a Torino: grave un bambino di 12 anni, cinque feriti – FOTO

TORINO – Una violenta esplosione ha scosso nella notte un alloggio all’ultimo piano del civico 389 di via Nizza a Torino. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 3 del mattino, ha coinvolto il tetto di un edificio di cinque piani e si è rapidamente estesa agli appartamenti vicini.

Cinque persone sono rimaste ferite, di cui un bambino di 12 anni in condizioni critiche. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Regina Margherita, sedato e con ustioni su oltre il 30% del corpo; la prognosi resta riservata. Un’altra bambina di 6 anni, ricoverata nello stesso ospedale, è in osservazione ma non in pericolo di vita.

Tra i feriti ci sono anche due uomini e una donna, tutti ricoverati al CTO di Torino: la donna, una ragazza di 19 anni, è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Le condizioni degli altri due uomini sono stabili.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, che stanno ancora operando nelle ricerche di una persona dispersa. L’esplosione ha causato la caduta di detriti sulla strada, danneggiando diverse auto parcheggiate.

Il Comune di Torino ha immediatamente predisposto un campo base di accoglienza e assistenza per gli sfollati, allestito presso la scuola Umberto I in via Nizza 395, gestito dalla Protezione Civile Comunale e dalla Croce Rossa.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Le foto dell’esplosione in via Nizza

