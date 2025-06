Esplosione in via Nizza a Torino: è morto Jacopo Peretti, il giovane disperso.

TORINO – La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è arrivata nel primo pomeriggio: Jacopo Peretti, il ragazzo disperso dopo la violenta esplosione di questa notte, è morto. Il suo corpo è stato ritrovato tra le macerie del piano più alto dello stabile al civico 389 di via Nizza, completamente sventrato dalla deflagrazione.

Le speranze si sono affievolite con il passare delle ore. L’auto parcheggiata sotto casa, il cellulare muto, e nessuna traccia del ragazzo: tutto faceva temere il peggio, e purtroppo i soccorritori hanno confermato le peggiori paure.

Sul posto, per tutta la mattina, si sono alternati momenti di attesa, silenzio e disperazione. La madre di Jacopo è rimasta sul marciapiede con due ragazzi più giovani, in uno stato di ansia crescente. Accanto a loro anche un uomo con un cane, il padrone di casa, visibilmente scosso.

L’esplosione è avvenuta attorno alle 3 di notte. Ha coinvolto l’ultimo piano del palazzo e provocato danni anche alle abitazioni vicine. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva al Regina Margherita con ustioni estese. In tutto sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco, impegnate a lungo anche per la messa in sicurezza dell’edificio e la ricerca del disperso.

Le cause della deflagrazione non sono ancora state chiarite. Intanto il Comune ha allestito un punto di accoglienza per gli sfollati nei locali della scuola Umberto I, a pochi metri dall’edificio.

