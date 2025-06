Movie Tellers 2025: il cinema piemontese torna in viaggio tra le sale del territorio

TORINO – Dopo un anno di pausa, torna a percorrere il Piemonte Movie Tellers – La carovana del cinema, la rassegna itinerante ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie, che da venticinque anni lavora per valorizzare le sale cinematografiche e la produzione audiovisiva regionale. Dal 2 al 31 luglio, 25 titoli selezionati tra lungometraggi, documentari e cortometraggi toccheranno 25 città delle 8 province piemontesi, per un totale di 27 appuntamenti e 123 proiezioni, in un viaggio che è anche un omaggio al cinema come esperienza collettiva.

Questa quinta edizione di Movie Tellers coincide simbolicamente con il 25° anniversario di Piemonte Movie, e proprio il numero 25 scandisce l’intera manifestazione: 25 sono infatti i film in programma e 25 i comuni coinvolti. «Movie Tellers è la sintesi perfetta di questo quarto di secolo di attività associativa», sottolinea Alessandro Gaido, presidente di Piemonte Movie. «Territorio e cinema sono da sempre le nostre stelle polari: pensare globale, agire locale».

La rassegna punta i riflettori sulla ricca produzione cinematografica del territorio, spesso lontana dai grandi circuiti commerciali, e la mette in dialogo diretto con il pubblico: registi, attori, produttori, musicisti e critici animeranno le serate, raccontando in sala le loro opere. Tra gli ospiti: Gianluca e Massimiliano De Serio, Davide Ferrario, Matteo Tortone, Beatrice Surano, Miriam Muraca, Emilio Scarpa, Cristiano Lo Mele e Steve Della Casa.

I film in cartellone

Tra i quattro lungometraggi, spicca Onde di terra di Andrea Icardi, girato nelle Langhe rurali e candidato ai David di Donatello 2025, e Zamora, esordio alla regia di Neri Marcorè, una commedia ambientata nella Torino anni ’60. Sulla terra leggeri di Sara Fgaier, in concorso al Festival di Locarno 2024, esplora invece un intimo viaggio interiore, mentre L’ultimo viaggio di Ceva Valla e Garofalo unisce in una storia originale una pastora e un prete nei borghi del Cuneese.

I documentari spaziano dalla musica popolare di Canone effimero dei De Serio, premiato alla Berlinale, alla memoria visiva di The Lost Legacy of Tony Gaudio, passando per l’omaggio poetico a Italo Calvino firmato Davide Ferrario e il potente La luna sott’acqua di Alessandro Negrini, girato a Erto, luogo simbolo del disastro del Vajont.

A rappresentare la vivacità del corto piemontese, opere come Domenica sera di Matteo Tortone, vincitore ai David di Donatello, e Choices&Changes di Miriam Muraca, animazione che esplora le trasformazioni quotidiane. Al termine della notte e Mefite completano la selezione, tra surreali eclissi e riflessioni ecologiche.

Eventi speciali e collaborazioni

Movie Tellers 2025 propone anche 4 eventi speciali con sonorizzazioni dal vivo di film muti del primo Novecento, curate da giovani musicisti dei conservatori di Torino e Alessandria, e un cortometraggio inedito nato da materiali d’archivio ritrovati del direttore della fotografia Alfieri Canavero.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Torino Film Festival e Università di Torino, arriva la sezione Sguardi Puri: 9 corti girati da giovani cineasti piemontesi, su progetto di Giulio Base.

Dal 12 luglio al 3 agosto, infine, la Biblioteca Civica Ceretti di Verbania ospita la mostra fotografica Ritratti di cinema. La sala, il lavoro, il pubblico, curata da Alessandro Gaido con scatti di Diego Dominici che raccontano il volto umano delle sale del territorio.

Movie Tellers è realizzato con il sostegno della Regione Piemonte e in sinergia con numerosi partner, tra cui Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, TorinoFilmLab, Agis-Anec e Distretto Cinema. Una manifestazione che dimostra come sia ancora possibile fare cultura con passione, competenza e spirito di comunità.

