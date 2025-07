Chivasso: bambino di tre anni sviene e rischia di annegare in piscina, portato in ospedale

CHIVASSO – Un pomeriggio in piscina poteva tramutarsi in tragedia: un bambino di tre anni ha rischiato di annegare all’interno della piscina del PalaLancia di Chivasso.

Secondo quanto si apprende, il piccolo sarebbe svenuto dopo aver bevuto dell’acqua mentre si trovava in acqua a pochi passi dalla madre. Il bambino è stato soccorso immediatamente e poco dopo ha ripreso conoscenza.

Il bimbo però è stato affidato ai medici del 118, intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di Chivasso e con l’elisoccorso, atterrato in un campo tra la Statale 26 per Caluso e la Chiesa Ortodossa di San Giorgio di Cernica, e in seguito trasportato al Regina Margherita di Torino per gli accertamenti del caso.

Sul posto a indagare sull’accaduto erano presenti anche i carabinieri di Montanaro.

