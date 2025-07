Wimbledon, Lorenzo Sonego batte Jaime Faria e trova al secondo turno il georgiano Nik’oloz Basilashvili

LONDRA – Un esordio facile a Wimbledon per il tennista torinese Lorenzo Sonego. Al primo turno ha trovato il lusitano Jaime Faria, classe 2003, che non ha retto la tensione di un palcoscenico come lo storico erba inglese e l’esperienza del 47esimo nel ranking ATP. La partita è stata sempre a senso unico con Sonego sempre a guidare il punteggio, terminato 6-3 6-4 6-2.

Lorenzo Sonego troverà al secondo turno il georgiano Nik’oloz Basilashvili (best ranking #16) che ha battuto l’altro Lorenzo italiano, Musetti, con un buon 6-2 4-6 7-5 6-1.

Gli altri italiani a Wimbledon

Fuori anche Luca Nardi che non ha retto il derby italiano contro il numero uno al mondo Jannik Sinner che lo ha battuto controllando con un 6-4 6-3 6-0 in un’ora e 48 minuti.

La 24enne di Fermo, Elisabetta Cocciaretto (#116 ranking WTA), vince contro Jessica Pegula, numero 3 al mondo, in soli 58 minuti con un bel 6-2, 6-3.

