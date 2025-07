Lite tra la folla al Festival di Biella: spunta un coltello, un ferito e quattro fermati

BIELLA – Momenti di panico nella serata di ieri, sabato 5 luglio, allo Street Art Riva Festival, nel cuore di Biella. Durante uno degli eventi pubblici della rassegna, un violento scontro tra più persone è degenerato con l’estrazione di un coltello.

Il bilancio è di un ferito, fortunatamente non grave, e quattro persone fermate dalle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite è scoppiata improvvisamente e si è fatta subito violenta, tanto da spingere diverse persone a fuggire dalla piazza. I quattro responsabili hanno tentato la fuga, ma sono stati intercettati e fermati da polizia e carabinieri.

Le indagini proseguono per chiarire dinamiche e responsabilità.

Il ferito, ricoverato per accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

