Auto contro un muro a Cuorgnè: ferita una 28enne

TORINO – A Cuorgnè, nella mattinata di domenica 6 luglio, una giovane automobilista di 28 anni si è schiantata contro un muro in via Brigate Partigiane, per motivi ancora in fase di accertamento.

L’impatto è stato violento e ha causato alla conducente un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cuorgnè, che hanno prestato le prime cure e richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

La 28enne è stata stabilizzata sul posto e successivamente trasportata in codice giallo all’ospedale di Ciriè. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero gravi.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e comprendere le cause della perdita di controllo del veicolo.

