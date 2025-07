Alle Molinette di Torino, crolla il controsoffitto in Radiologia: nessun ferito

TORINO – All’ospedale Molinette di Torino, nella mattinata di sabato 5 luglio si è verificato il crollo del controsoffitto nella Radiologia del Pronto Soccorso, precisamente nell’area d’attesa delle barelle. Solo per un caso fortuito la zona era libera, evitando feriti tra pazienti e operatori sanitari.

L’episodio ha suscitato forte indignazione da parte dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di Torino, Aosta, Alessandria e Asti, che ha lanciato un duro richiamo alle istituzioni.

“Non è la prima volta che si verificano crolli in ambienti ospedalieri della nostra città,” ha dichiarato il presidente Giuseppe Smeraldi. “È inaccettabile che luoghi dedicati alla cura si trasformino in potenziali fonti di pericolo. La sicurezza fisica di pazienti e operatori deve essere garantita quanto la qualità dell’assistenza.”

A farsi sentire è stato anche il Movimento 5 Stelle Piemonte, che in una nota ha espresso “forte preoccupazione per l’ennesimo crollo di un controsoffitto in una struttura sanitaria”. Secondo il gruppo consiliare regionale, “non si può sperare ogni volta nella buona sorte. Vista la frequenza con cui si stanno verificando questi episodi, occorre mettere mano con urgenza a un piano straordinario di manutenzioni per risolvere le principali criticità strutturali del presidio ospedaliero”.

“La sicurezza nei luoghi di cura – conclude la nota del M5S – deve essere una priorità assoluta.”

L’Ordine ha infine ribadito l’intenzione di continuare a vigilare, facendosi portavoce delle criticità e chiedendo interventi concreti da parte della Direzione dell’Azienda Ospedaliera e delle istituzioni competenti, per tutelare non solo la salute pubblica, ma anche la dignità professionale degli operatori sanitari.

