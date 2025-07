TORINO – Sono intervenuti i vigili del fuoco per far scendere in sicurezza uno spettatore del Kappa FuturFestival, arrivata alla sua ultima giornata oggi, domenica 6 luglio 2025, da un pilone di metallo – rimasto dalle opere di recupero degli stabilimenti, costruiti a fine ‘800 e attivi fino agli anni ’90 del ‘900 – su cui era salito.

Sono stati tre giorni di musica ininterrotta da mezzogiorno a mezzanotte in una cornice che più elettronica non può essere: il Parco Dora di Torino. Non ci sono stati grandi incidenti, tranne questo episodio conclusivo forse figlio di un’emozione che doveva trovare sfogo.

La musica è stata interrotta per mezz’ora su alcuni palchi causando nervosismo tra gli altri spettatori, che però hanno comunque atteso la fine dell’intervento dei pompieri.

