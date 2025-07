MUPIN: online la campagna di crowdfunding per l’Ada Lovelace Day

TORINO – È online la campagna di crowdfunding lanciata dal Museo Piemontese dell’Informatica – MuPIn con il supporto della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, per sostenere e ampliare l’Ada Lovelace Day, l’iniziativa che da oltre un decennio promuove il ruolo delle donne nella scienza e nella tecnologia.

Lanciata sulla piattaforma Eppela, la campagna permette per la prima volta la partecipazione diretta del pubblico, offrendo a chiunque la possibilità di contribuire in modo concreto a un progetto culturale ed educativo che mira a trasformare la narrazione delle STEM in chiave equa, inclusiva e accessibile.

La campagna raddoppia il valore del gesto di partecipazione: se si riuscirà a raggiungere l’obiettivo di 5.000 euro raccolti dal pubblico, la Fondazione Sviluppo e Crescita CRT contribuirà con altri 5.000 euro, permettendo di amplificare in modo significativo l’impatto dell’iniziativa.

Il sostegno della Fondazione si attiva solo al raggiungimento della soglia minima, e rappresenta un volano essenziale per portare il progetto in più scuole, quartieri e contesti culturali oggi poco coinvolti.

Ogni donazione avvicina il MUPIN non solo al traguardo, ma alla possibilità concreta di espandere l’accessibilità della conoscenza scientifica e tecnologica, offrendo opportunità reali a chi ne ha più bisogno.

L’Ada Lovelace Day

L’Ada Lovelace Day, attivo in Italia dal 2012 grazie all’impegno del MuPIn, è molto più di una celebrazione: è uno strumento per ispirare, coinvolgere e trasformare. Con la campagna di crowdfunding il museo vuole rafforzare questo ruolo, rendendo l’iniziativa ancora più capillare e accessibile.

Da pochi giorni ê online il nuovo sito dell Ada Day presso https://adaday.it/

I fondi raccolti permetteranno di: Offrire laboratori gratuiti di coding, logica e robotica nelle scuole a bassa accessibilità Avviare programmi di mentorship per accompagnare le ragazze nei loro primi passi nel mondo STEM Produrre podcast, video e materiali divulgativi, accessibili a livello nazionale Organizzare mostre itineranti per valorizzare le figure femminili nella scienza e nella tecnologia Un’occasione per agire insieme Sostenere questa campagna significa scegliere di investire in un futuro più equo, dove bambine e ragazze possano riconoscersi nei linguaggi della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. Significa anche contribuire alla costruzione di ambienti educativi più inclusivi, e portare nuove opportunità in territori spesso trascurati.

La partecipazione alla campagna è accompagnata da riconoscimenti simbolici e materiali, tra cui l’accesso gratuito al museo, contenuti digitali esclusivi, la t-shirt ufficiale, il certificato di partecipazione e il riconoscimento come mecenati del sapere.

La campagna è attiva fino all’8 agosto 2025. Per partecipare: https://www.eppela.com/adalovelace

