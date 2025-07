Ordigno inesploso trovato davanti al bancomat della Banca di Asti di Ciriè: è una “marmotta”

CIRIÈ – Nella mattinata di oggi, intorno alle 8:30 i carabinieri della compagnia di Venaria Reale hanno trovato un ordigno inesploso presso il bancomat della Banca di Asti in via Trivero a Ciriè.

La zona è stata evacuata per precauzione in attesa dell’arrivo degli artificieri, che terminato la bonifica hanno chiarito la natura dell’ordigno: si tratta di una “marmotta”, una carica esplosiva di solito inserita negli sportelli bancomat per far saltare l’involucro e rubare i soldi in esso conservato.

Potrebbe trattarsi della marmotta di una banda che ha agito in zona nelle ultime settimane, ma è da capire come mai abbiano abbandonato l’esplosivo prima del colpo. Le indagini saranno fondamentali per rivelare la dinamica.

Foto da Google Streetview

