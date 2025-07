Tempesta su Novara, crolli e alberi abbattuti: allerta per nuove piogge in arrivo

NOVARA – Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, sulla città di Novara e sui comuni limitrofi, causando disagi e danni diffusi, fortunatamente, senza feriti.

Tra gli episodi più gravi si segnala il crollo di parte del tetto di un edificio in viale Volta, nei pressi del cavalcavia di San Martino. La copertura è stata letteralmente sollevata e scaraventata in strada dalle fortissime raffiche di vento, creando una situazione di potenziale pericolo per automobilisti e pedoni. L’area è stata prontamente messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che stanno procedendo con la rimozione dei detriti.

Pioggia torrenziale, raffiche violente e grandinate a tratti intense hanno flagellato diverse zone della città.

Le autorità locali invitano la popolazione alla massima prudenza, soprattutto in prossimità di alberature instabili, impalcature o aree soggette ad allagamento. Le condizioni atmosferiche, infatti, restano instabili, con la possibilità di ulteriori rovesci e forti venti nelle prossime ore.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese