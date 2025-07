Si cercano comparse per il nuovo film di Luca Guadagnino in Piemonte: in particolare bambini che facciano arti marziali e pallanuoto

TORINO – Sono in corso i casting per le comparse del nuovo film di Luca Guadagnino, che si gira in estate a Torino e in Piemonte. Il film verrà realizzato tra fine luglio, agosto e metà settembre 2025 in Piemonte.

Si cercano in particolare donne e uomini maggiorenni di età compresa fra i 18 e i 70 anni, disponibili a lavorare nel periodo indicato.

Non è richiesta la disponibilità per tutti e 3 i mesi, ma saranno una o più giornate all’interno del periodo.

In particolare si cercano:

– uomini e donne maggiorenni, residenti in Nord Italia, di provenienza extra UE con regolare permesso di soggiorno, in particolare: Cina / Taiwan / Filippine /Giappone/ Corea/ Thailandia / Vietnam /Mongolia/ India/ Pakistan/ Nepal/ Bangladesh;

– uomini e donne maggiorenni, residenti in Piemonte, che abbiano caratteristiche fisiche Nord Europee quali: carnagione chiara, capelli biondi/rossi, occhi chiari;

– uomini e donne maggiorenni americani (USA) residenti in Italia o in Europa, di età compresa fra i 18 e 35 anni con cittadinanza americana e passaporto valido, disponibili nel periodo indicato. In particolare volti internazionali quali Americani-Asiatici, Americani-Indiani, Nord Americani (barba e capelli di colore rosso e biondo);

– uomini e donne maggiorenni residenti in Piemonte;

– uomini e donne maggiorenni, residenti in Piemonte, che lavorano nell’ambito informatico e/o appassionati di tecnologia e di gaming.

Non è richiesta esperienza pregressa nella recitazione. Il lavoro sarà regolarmente retribuito. Per candidarsi compilare il form.

Casting per bambini

C’è poi una parte di casting davvvero speciale. Si cercano infatti comparse minorenni di età compresa fra i 4 e i 14 anni, sia femmine che maschi

Le riprese con i minorenni si svolgeranno nel mese di settembre.

Si cercano inoltre:

– bambini maschi tra i 11 e 14 anni con esperienza nella pratica di arti marziali di autodifesa come il krav maga

– bambini maschi tra 11 e 13 anni con esperienza nella pallanuoto di squadra

Il lavoro sarà regolarmente retribuito. Per candidarsi compilare il form.

