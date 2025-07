Tunnel del Tenda riaperto: Limone Piemonte riparte con turismo e mercatini

LIMONE PIEMONTE – Il cuore delle Alpi Marittime torna a vivere dopo anni di isolamento. A due settimane dalla riapertura del tunnel del Tenda, la località registra segnali concreti di ripresa: in piazza compaiono i primi mercatini artigianali, riaprono le seconde case, i negozi si riempiono e le strutture ricettive vedono un incremento dell’occupazione che arriva fino al 30%.

Il tunnel, snodo cruciale tra Italia e Francia, è stato riaperto dopo una lunga interruzione dovuta a frane e lavori. In questo breve lasso di tempo sono già stati registrati oltre 22 mila passaggi, alimentati da turisti provenienti non solo da Piemonte e Liguria, ma anche da Francia, Germania, Spagna e Monaco.

La galleria è al momento percorribile con senso unico alternato: nei weekend dalle 6 alle 21, nei giorni feriali solo in tre fasce orarie. La decisione sulla possibilità di estendere l’orario continuato per tutta l’estate è attesa per il 16 luglio e potrebbe rivelarsi cruciale per il pieno rilancio dell’area.

Il ritorno dei turisti rappresenta una boccata d’ossigeno per l’economia locale, storicamente legata sia al turismo invernale sia al richiamo estivo della montagna. Dopo anni difficili, Limone Piemonte ritrova così il proprio ruolo di crocevia internazionale tra mare e monti.

