Bando per laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado a Collegno

COLLEGNO – L’Amministrazione comunale ha aperto un nuovo bando per creare laboratori per le scuole di Collegno (TO). I progetti didattici e formativi rivolti alle scuole cittadine contribuiranno al POF, il Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Città. L’iniziativa mira a sostenere, qualificare e arricchire l’offerta formativa degli asili nido e delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

«Siamo impegnati a migliorare costantemente l’offerta formativa nelle nostre scuole. Con il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2025/2026, puntiamo a promuovere la cultura dell’inclusività sociale e dell’educazione ambientale, utilizzando anche spazi all’aperto. Vogliamo che ogni bambino abbia l’opportunità di crescere in un ambiente stimolante e che favorisca il loro sviluppo personale e sociale» – ha commentato il sindaco di Collegno Matteo Cavallone – «Allo stesso modo abbiamo a cuore che le realtà del territorio abbiano la possibilità di raccontarsi e realizzare attività con le nuove generazioni».

Percorsi a scelta

Le classi potranno poi scegliere autonomamente quali progetti seguire, tra diversi ambiti proposti: linguaggi espressivi (arte, letteratura, musica, teatro e danza); scienza, tecnologia digitale e matematica; benessere, salute ed educazione alimentare; Costituzione, diritti e cittadinanza consapevole; sport; scoperta della città, del suo territorio e del suo patrimonio; educazione ambientale. Ciascun soggetto interessato potrà presentare un massimo di due proposte progettuali riferite anche a più di un ambito tematico.

Il bando, i requisiti e il modello di istanza da presentare sono consultabili sul sito della città di Collegno. La scadenza per candidarsi è entro le ore 10 del 22 luglio 2025.

