Il Monferrato traina il Piemonte nel mercato immobiliare

PIEMONTE – La nostra regione si conferma tra le più apprezzate dagli acquirenti internazionali in cerca di una casa in Italia. In particolare, nel primo semestre del 2025 si distingue nettamente il Monferrato. Secondo i dati del portale immobiliare Gate-away.com, la zona registra un +18,78% di richieste rispetto allo stesso periodo del 2024, diventando una delle aree più ricercate d’Italia in termini di gradimento complessivo – quinta posizione dietro Salento, Lago di Como, Lunigiana e Valle d’Itria.

Tra le località più cercate, Nizza Monferrato e Montemagno. Accanto a queste mete più conosciute, si fanno strada anche comuni meno noti come Ponzone e Valduggia.

Guardando alle province, quella di Asti guida la classifica con il 29,36% delle richieste, seguita da quella di Cuneo con il 19,37%, Alessandria (13,38%) e Torino con il 13,24%.

In crescita le richieste dal Regno Unito

Secondo i dati di Gate-away, si registra un aumento delle richieste provenienti dal Regno Unito, con una crescita media del +50% rispetto all’anno precedente e una quota del 15,33% sul totale a livello regionale. Una classifica che viene sempre guidata dagli Stati Uniti con il 20,69% delle richieste sul totale. Scorrendo le altre posizioni troviamo la Germania con il 7,91%, Olanda con il 6,17%, la Francia con il 5,15%.

