Torino, promotore finanziario accusato di truffa: sottratti 135mila euro a due anziani clienti di Banca Etica

TORINO – È finito a processo per truffa aggravata e appropriazione indebita un promotore finanziario di 63 anni, ex collaboratore di Banca Etica, accusato di aver sottratto circa 135mila euro a una coppia di anziani clienti, oggi di 87 e 83 anni. Il procedimento, in corso presso il tribunale di Torino, comprende anche i reati di frode informatica e accesso abusivo a sistema informatico, con l’aggravante dell’abuso della prestazione d’opera.

Secondo l’accusa formulata dalla PM Eugenia Ghi, l’uomo – che operava autonomamente nell’area di Cuneo – avrebbe convinto i due coniugi a effettuare donazioni verso un’associazione di promozione sociale formalmente indipendente, ma riconducibile direttamente a lui. Inoltre, avrebbe trattenuto una parte del ricavato derivante dalla vendita di quattro polizze assicurative.

Tra le manovre più gravi, secondo la ricostruzione degli inquirenti, c’è anche l’attivazione di una scheda SIM intestata a sé stesso, utilizzata per accedere in autonomia al conto online dei due clienti e operare movimenti non autorizzati tra il 2019 e il 2022.

Banca Etica è stata citata in giudizio come responsabile civile, essendo il promotore uno dei suoi operatori accreditati. La banca ha comunicato di aver avviato immediatamente un procedimento disciplinare dopo le prime risultanze investigative, conclusosi con il licenziamento dell’uomo. Inoltre, si è costituita parte civile nel processo per tutelare la propria immagine e i clienti coinvolti.

Il procedimento proseguirà nelle prossime settimane con l’audizione di testimoni e l’analisi dei documenti bancari.

