Si è spento a 89 anni il presidente onorario della storica casa d’aste Bolaffi

TORINO – È morto la scorsa notte, all’età di 89 anni, Alberto Bolaffi, presidente onorario della storica casa d’aste e collezionismo che porta il nome della sua famiglia. A darne l’annuncio è stata la stessa società in una nota ufficiale.

Figura centrale nel panorama del collezionismo italiano e internazionale, Bolaffi ha rappresentato la terza generazione alla guida dell’azienda, fondata dal nonno nel 1890.

Dal suo ingresso negli anni Sessanta fino al 2013, Alberto Bolaffi ha guidato la società con visione e passione, contribuendo a renderla un punto di riferimento nel commercio filatelico e nel mondo del collezionismo di pregio.

Sotto la sua guida, Bolaffi ha saputo unire la raffinatezza della tradizione alla modernità del mercato globale, trasformando la passione per francobolli, monete e oggetti da collezione in un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo.

