Apertura temporanea nella ZTL tra via Rossini e via Accademia a Torino: nuovo corridoio per il traffico

TORINO – Da questa mattina è operativo un nuovo corridoio di transito nella ZTL, lungo l’asse via Rossini – via Accademia Albertina, per consentire il passaggio in entrambe le direzioni tra corso San Maurizio e corso Vittorio Emanuele II.

La misura, decisa dal Comune, prevede lo spegnimento temporaneo dei varchi elettronici agli ingressi del tratto interessato, e nasce per alleggerire il traffico cittadino messo alla prova dalla chiusura del viale centrale di corso Vittorio Emanuele, tra corso Massimo D’Azeglio e corso Cairoli.

In quel tratto, infatti, sono in corso fino a fine agosto importanti lavori di manutenzione della rete tramviaria, a cura di GTT, per il completo rinnovo dello scambio, della curva e dei binari all’incrocio.

Il passaggio nella ZTL sarà consentito solo per l’attraversamento e solo ai veicoli privati. Il traffico nella zona sarà costantemente monitorato, per valutare l’efficacia della misura e l’eventuale necessità di ulteriori interventi compensativi.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese