Stellantis dice stop all’idrogeno: sospeso lo sviluppo dei veicoli a celle a combustibile

TORINO – Il gruppo Stellantis ha annunciato lo stop allo sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno.

La decisione è motivata dalla scarsa diffusione delle infrastrutture di rifornimento, dagli elevati costi di investimento richiesti e dalla necessità di maggiori incentivi all’acquisto.

Nel concreto, la decisione comporta la cancellazione del lancio della gamma Pro One a idrogeno previsto per quest’anno. Inoltre, Stellantis non prevede di introdurre veicoli a idrogeno prima della fine del decennio, segnando un cambio di rotta rispetto agli annunci precedenti.

L’azienda ha tenuto a precisare che la scelta non avrà conseguenze sul personale, rassicurando lavoratori e sindacati sull’assenza di tagli occupazionali legati a questa riorganizzazione.

La mossa riflette una realtà che da tempo preoccupa l’industria dell’auto: l’infrastruttura per l’idrogeno è ancora lontana dall’essere capillare, e i costi di produzione e distribuzione rimangono elevati. Senza una rete efficiente e senza politiche pubbliche forti a sostegno, l’idrogeno fatica ad affermarsi come alternativa reale all’elettrico, soprattutto nel segmento dei veicoli commerciali.

